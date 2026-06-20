◆米大リーグカブス１６―２ブルージェイズ（１９日、米イリノイ州シカゴ＝リグレーフィールド）カブスの鈴木誠也外野手（３１）が「４番・ＤＨ」、ブルージェイズの岡本和真内野手（２９）は「７番・三塁」で先発。日本人右打者が同一試合で先発対決したのは、２００８年５月１７日、パドレス時代の井口が「２番・二塁」とマリナーズ・城島健司が「５番・ＤＨ」で出場して以来１８年ぶりとなった。侍対決第１ラウンドは、５打