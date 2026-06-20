歌手の姫乃樹リカが17日までに、自身のインスタグラムを更新。8歳年上の夫で、米ミュージシャンのデイブが63歳の誕生日を迎えたことを報告した。 【写真】奇跡の54歳！おなか薄っS字ラインがすっごアイドル時代と変わらぬ体型維持 現在、夫の故郷である米国・バージニア州に在住。夫の誕生日を祝い、子どもと孫が集まり、近くのアミューズメントパークに泊まりがけで行ったことを、自宅のキッチ