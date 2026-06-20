小澤陽子アナウンサー(34)が19日、自身のインスタグラムを更新。フジテレビ退社から一夜明け、11年の思い出を写真とともに記した。 【写真】小澤アナ＆宮司アナ＆新美アナの貴重な3ショット黄金世代すぎる 小澤アナは慶応大在学時の2012年に「ミス慶應コンテスト」でグランプリを受賞。15年にフジテレビに入社し、人気番組「全力！脱力タイムズ」や「めざましテレビ」などに出演していた。11年勤めた同局への最終出