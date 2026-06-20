俳優の林与一が18日、自身のXを更新。「夜は・きのこのサラダ＆ブルーチーズのパスタ」とピースの絵文字付きで、ブルーチーズソースがたっぷりのパスタとサラダの写真をアップした。 【写真】84歳俳優の近影に胸キュン♡ ブルーチーズパスタも焼肉もペロリ 与一は1942年2月14日生まれの84歳。これまでもタンやロースなどがテーブルいっぱいに並んだ焼肉や