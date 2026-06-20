女優で映画監督のオリヴィア・ワイルド(42)が、「世界で最も美しい女性」に選ばれたことについて、複雑な心境を明かした。2009年にマキシム誌が選ぶ「世界で最も美しい女性100人(Hot100)」のリストで1位に輝いたが、現在はそれを「世界で最もクソみたいなこと」と表現している。 【写真】「世界一」も納得の美貌とはいえ本人は複雑 ポッドキャスト「Call Her Daddy」に出演した際、オリヴィアはこう説明した。 「広報担当