歌手のサブリナ・カーペンターが、ロサンゼルスの自宅に何度も押しかけて来た男性に対する接近禁止令を獲得した。5月23日に自宅に現れ、警察に身柄を拘束されたにも関わらず、翌日からも連日で姿を現していた男に対し、ロサンゼルス郡上級裁判所はサブリナと姉サラ、その恋人ジョージの100ヤード(約91メートル)以内に今後5年間近づくことを禁止した。 【写真】グラミー賞では物議もサブ