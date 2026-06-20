栃木シティが公式Xにシルエット画像を投稿J2の栃木シティは6月19日、公式Xにシルエット画像を投稿した。「WELCOME NEW PLAYER 6.20［SSAT］13:00 RELEASE」と書かれており、新加入選手を発表すると見られる。この投稿がファンの間で「大物確定演出」「誰だ！？」と反響を呼んでいる。栃木シティは2025年に初めてJ3に昇格したにもかかわらず、序盤から快進撃。12得点を挙げたFW田中パウロ淳一ら強力な攻撃陣を武器に、J3優勝を