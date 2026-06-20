ビデオ通話で映像が一瞬止まったり、音声が途切れたりする小さな不具合は、単なる不便にとどまらず、相手への信頼や採用判断にも影響する可能性があるようだ。 Xのおすすめ表示「アルゴリズムをオン」で保守寄りの傾向にパリ経済学校が米国Xユーザーを分析調査 米コロンビア大学などの研究グループによる論文が、英科学誌「Nature」に掲載されている（ https://doi.org/10.1038/s41586-025-09823-0）。遠