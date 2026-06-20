おしりを撫でられた黒猫が、突如としてキレのある猛烈なキックを繰り出す衝撃の瞬間が、SNSで話題を集めている。【映像】あさりちゃんが猛烈キックする瞬間（実際の様子）投稿したのは、黒猫・あさりちゃん（5歳）の飼い主（@kuro_asari5bee）。あさりちゃんはツンデレな性格で、この日は飼い主がそっとおしりを撫でていたところ、突如として「撫でていたのは、この手か!?」と言わんばかりにキレのあるキックを連発した。撫で