開始早々に大きな波に飲まれるも、そこからが海賊の真骨頂だった。Mリーガー、各プロ団体推薦者が出場する「Mトーナメント2026」予選1stステージL卓が6月19日に行われ、瑞原明奈（U-NEXT Pirates・最高位戦）が首位通過を果たした。2位は浜野太陽（連盟）。【映像】ゴリ押しならぬ“ゴリラ押し”瑞原明奈、強気の麻雀第1試合は西村雄一郎（協会）、吉田幸雄（連盟）、瑞原、浜野の並びで開始。瑞原は失点が続き、親番の東3局2