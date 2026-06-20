元乃木坂46のメンバーで俳優の若月佑美（31）が、20日までに自身のインスタグラムを更新。左右で異なる“男顔・女顔”の個性に思いをつづった。【別カット】「どの角度から見ても素敵」若月佑美の左右で異なる“男顔・女顔”若月は「年々、顔が父親の若い頃に似てきている。左側からの顔と右側からの顔が違うのも、私」と、自身の右顔・左顔・正面顔の写真をそれぞれアップしている。複数枚の写真を添えて「昔はコンプレック