元バレーボール女子日本代表の狩野舞子さん（37）が20日までに自身のインスタグラムを更新。豪華メンバーにゴルフコンペの様子を投稿した。自身のインスタグラムで「JOJOEN CUP。芸能人ゴルフチャンピオン決定戦〜創業50周年記念大会〜という事で叙々苑カップが7年ぶりに復活開催されました」とつづり始めた。「私はカジサックこと梶原雄太さんと同組で回らせていただきました。いつも遠藤さんとの対決を見させてもらってい