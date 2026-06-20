インフラがない土地でも自然の恵みと最新テクノロジーを掛け合わせて、電力や水を100％自給するオフグリッド型の建築モジュール「WEAZER」。宿泊施設から社会課題の解決まで、活用が広がりつつある現状を取材した。「シリーズSDGsの実践者たち」の第54回。【写真を見る】電力と水を100％自給して社会課題を解決する建築モジュール「WEAZER」とは＜シリーズSDGsの実践者たち＞【調査情報デジタル】電力と水を100%自給できる建築西伊