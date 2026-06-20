お散歩を楽しむふわふわのトイプードルさん。写真だけで風向きが分かる…？追い風と向かい風で姿を激変させてしまう光景が話題になっているのです。 思わず笑顔になってしまう、微笑ましいその光景は記事執筆時点で106万回を超えて表示されており、2.4万件のいいねが寄せられることとなりました。 【写真：『向かい風』を受けるふわふわ犬→『追い風』になると…別犬のような『まさかの激変』】 散歩中のふわふわ犬