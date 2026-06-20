アメリカ代表は現地時間19日、FIFAワールドカップ2026・グループD第2節でオーストラリア代表を2−0で破った。試合後、アメリカ代表のFWフォラリン・バログン（モナコ／フランス）が、FIFA（国際サッカー連盟）を通して試合を振り返った。第1節のパラグアイ代表戦で4−1と大勝し、勢いに乗るFIFAワールドカップ2026の共催国は、オーストラリア代表戦でも序盤から試合の主導権を握る。そんなチームに火をつけたのが、パラグアイ