モロッコ代表FWイスマエル・サイバリ（PSV／オランダ）が、FIFAワールドカップのデビュー戦から2試合連続ゴールを記録した。FIFAワールドカップ2026・グループC第2節が現地時間19日に行われ、モロッコ代表はスコットランド代表と激突。試合はキックオフ直後の2分、右サイドでボールを持ったMFブライム・ディアス（レアル・マドリード／スペイン）がスルーパスを送ると、このボールにサイバリが反応。ラインブレイクの動きでペ