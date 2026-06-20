サラリーマンの街“新橋駅”のとなりに位置する「浜松町駅」。昭和の時代は、街のランドマークといえば駅前に建つ「世界貿易センタービル」があるくらいで、ほかに高い建物は皆無だった。駅至近の芝・増上寺の背後には東京タワーがそびえ建つ。かつて駅の海側には、国鉄の貨物ターミナルが拡がり、伊豆諸島へと向かう船舶が出航する竹芝桟橋や東京港埠頭、芝離宮恩賜庭園に代表される”歴史と緑”が融合するごく普通の街並みだった