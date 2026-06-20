アメリカ代表は現地時間19日、FIFAワールドカップ2026・グループD第2節でオーストラリア代表を2−0で破った。試合後、アメリカ代表を率いるマウリシオ・ポチェッティーノ監督が、現地メディア『FOX Sports』を通して試合を振り返った。第1節のパラグアイ代表戦で4−1と大勝し、勢いに乗るアメリカ代表は、オーストラリア代表戦でも序盤からアグレッシブな姿勢を見せる。序盤の11分、左サイドをドリブルで破ったFWフォラリン・