アメリカ代表は現地時間19日、FIFAワールドカップ2026・グループD第2節でオーストラリア代表を2−0で破った。アメリカ代表がホームの大声援を受けながらキックオフを迎えたゲームは、序盤の11分、左サイドをドリブルで破ったFWフォラリン・バログン（モナコ／フランス）がマイナス方向へグラウンダーのボールを送ると、これがオウンゴールを誘発。幸先良く先手を取ると、前半終盤の43分にはDFアレックス・フリーマン（ビジャレ