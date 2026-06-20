今の時期は、自家製の梅干しやラッキョウを漬ける家庭も多いのではないでしょうか。 おかずが足りない時や箸休めに。 あまった野菜でつくれば、フードロス削減にもつながる、手軽に手作りを楽しむ漬物の本を紹介します。 おかずを、あと一品ほしい。 箸休めやおつまみとして！ そんな時存在感を発揮するのが『漬物』です。 長崎市の書店では、多くの家庭が自家製の梅干しやラッキョウを漬けるこの時