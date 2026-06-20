生成AIの安全性を高めるにはどうすればいいか。『ルポ シリコンバレーAIブームと米国社会の断層を歩く』（朝日新書）を出した朝日新聞記者の五十嵐大介さんは「より公平で多様な視点を生成AIに取り入れる方法はないか。アメリカでは2000人を超すハッカー達による壮大な実験がおこなわれた」という――。■AIの“弱点”を探すハッカー達のコンテスト最新のAI技術は、どんなしくみかわからない「ブラックボックス」といわれる。AI