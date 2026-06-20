60代になっても働き続ける人が増えるなか、「働くと年金が減るのでは」と気になる人は少なくありません。せっかく給与を得ても、年金が大きくカットされるなら働き方を見直したいと考えるでしょう。 そこで知っておきたいのが、働きながら老齢厚生年金を受け取る人に関係する「在職老齢年金」という制度です。そこで本記事では、年金が減る人と減らない人の違い、実際に何円カットされるのかを解説します。 在職老