糖質のとりすぎで脂肪肝になると、糖尿病になる危険性も高まる。では脂肪肝を改善するにはどうすればいいのか。栗原毅著『栗原式 すごい糖尿病の自力克服法』（エクスナレッジ）より、脂肪肝を改善し血液をサラサラにする「肝臓にいい食べ物・食べ方」を紹介する――（第3回）。■糖尿病でもお酒は飲んでいい糖尿病でもお酒は飲んでかまいません。また一般的に、アルコールは肝臓に悪いといわれていますが、肝臓に悪いばかりとは限