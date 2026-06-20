日本ハムは19日、ソフトバンクとの試合（エスコンF）に4−3で勝利。2026シーズン、対ソフトバンクは初勝利となった。19日放送のCSフジテレビONE『プロ野球ニュース2026』では、中継ぎに転向し、2戦目にして2回無失点の好投を見せた達孝太をピックアップ。解説の齊藤明雄氏は「（達は）スピードがあってフォークもいいですからね。本来なら先発してほしいんでしょうけど、今シーズン先発で成績が良くないのはペース配分している