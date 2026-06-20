オリックスは19日、西武との試合（京セラD）に6−5で勝利。1点を追う9回裏、太田椋がソロを放ち、土壇場で試合を振り出しに戻す。延長10回裏には、太田の適時打が飛び出し、サヨナラ勝利を収めた。19日放送のCSフジテレビONE『プロ野球ニュース2026』では、同点本塁打とサヨナラ打を放った太田をピックアップ。解説で出演していた谷沢健一氏は「勝負強いし、太田の良くなった点は構えからテイクバックをとる時、非常に柔らかい。