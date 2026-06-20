星野リゾートが展開する「リゾナーレ小浜島」「リゾナーレ那須」「リゾナーレ熱海」「BEB5軽井沢」「青森屋」では、その土地の絶景やユニークなご当地食材と掛け合わせた個性豊かなビアガーデンを開催する。リゾナーレ小浜島の「絶景海上ビアガーデン」「リゾナーレ小浜島」(沖縄県八重山郡)は6月1日から、海に包まれた特等席で至福の一杯を味わう「絶景海上ビアガーデン」を開催する。遠浅の海を歩いた先に広がる海上カウンター席