i-dleのウギが、圧巻の美貌を披露した。ウギは最近、自身のインスタグラムを更新し、「We make magic together」というコメントとともに写真を投稿した。【写真】ウギ、“胸元ぱっくり”ドレス姿公開された写真には、立体的なフラワーモチーフがあしらわれたゴールドベージュのドレスを着用したウギの姿が収められている。オフショルダーデザインのドレスからは透き通るような白い肌がのぞき、まるで童話の中のプリンセスを思わせ