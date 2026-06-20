彼氏を自宅に招いたら、部屋にあるものはなんでも観察されると思っておいたほうがいいでしょう。もし「結婚」を意識する相手なら、良き母親になれそうなイメージを植え付けておいて損はないかもしれません。そこで今回は、10代から20代の独身男性に聞いたアンケートを参考に「いいママになりそう！彼女の部屋で発見した注目アイテム」をご紹介します。【１】子どもの頃から持っている「古びたぬいぐるみ」「『もう20年もいっしょに