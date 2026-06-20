「一途な彼女だなぁ?」と思ってもらえれば、彼氏も愛されていることをさらに実感するかもしれません。また、周囲の友達にも「一途な女」としてイメージが広がり、万が一、彼氏と別れてしまったとしても、イメージアップの効果があるかもしれません。では実際に、「一途な彼女」とはどんな行動傾向があるのでしょうか。みなさんの声を集め、７パターンの行動傾向を紹介させていただきます。【１】彼氏ができると、男友達との連絡を