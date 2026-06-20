サッカーＷ杯北中米大会の日本テレビ系スペシャルナビゲーターを務める俳優の竹内涼真が２０日、日本テレビ系情報番組「シューイチ」（土曜・午前５時５５分、日曜・午前７時半）でメキシコからの生出演を予定していたが急きょ、中止となった。同局はＦＩＦＡランク１８位の日本がメキシコ・モンテレイで２０日（日本時間２１日）、１次リーグ第２戦のチュニジア戦を生中継する。竹内はメキシコに入っており、番組では現地か