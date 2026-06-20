女優の真木よう子（４３）が、２０日までに自身のＳＮＳを更新。愛犬が体調不良であることを明かした。インスタグラムに「愛犬シェリーが体調を崩し、現在入院しています。」と書き始め、カメラを見つめる愛犬の写真を載せた真木。「シェリーは私にとって大切な存在です。苦しい時も、誰にも言えない夜も、いつも隣にいてくれました。今はシェリーが病院で懸命に頑張っています。だから私も諦めません。もしよろしければ、ほ