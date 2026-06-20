2025年の訪日客は4268万人--その驚異的な増加は、日本の政策と東アジアの発展が生んだ成果だった。しかし、その成功を支える前提は決して盤石ではない。インバウンド大国・日本の弱点を考える。話題の新刊『観光を忘れた日本』では、日本で起きている深刻な「観光離れ」という社会問題を、観光の歴史をひもとくことで考察していく。※本記事は、山口誠著『観光を忘れた日本』より一部を抜粋・編集したものです。「21世紀の開国」政