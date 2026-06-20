クリスチャン ルブタンの2026年最新コレクションから、人気トートバッグ「BETTINA（ベッティーナ）」の新色が登場しました。今回仲間入りしたのは、コーディネートの主役になる鮮やかなコーンカラー。さらにグレープフルーツカラーやタイダイ柄デザインも加わり、より豊かなラインアップに。軽やかな使い心地と洗練されたデザインを兼ね備えた、新シーズン注目のバッ