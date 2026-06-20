「ヤクルト９−２広島」（１９日、神宮球場）広島は守備も乱れて大敗。借金が今季ワーストタイ１４に膨らんだ。先発のフレディ・ターノックは４回６安打５失点（自責４）で４敗目。反撃は七回にサンドロ・ファビアンの２ランのみ。デイリースポーツ評論家の安仁屋宗八氏は守備を立て直し、浮上のきっかけをつかむことを望んだ。◇◇四回の守りが全てだったね。守備の乱れが大きな敗因だったと言える。試合序盤はタ