【モンテレイ（メキシコ）共同】1次リーグF組第2戦で日本と対戦するチュニジアのルナール監督は19日、メキシコのモンテレイ競技場で記者会見し「われわれは強い決意を持ったチーム。（初戦から）巻き返したいという気持ちが力をくれる」と自信を示した。スウェーデンに1―5で大敗した第1戦後に、監督交代に踏み切った。ルナール監督は、前回大会はサウジアラビアを率いて1次リーグでアルゼンチンを破る大番狂わせを演じた。「