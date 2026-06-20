矢野顕子さん（JunTazawa/米ジャパン・ソサエティー提供・共同）【ニューヨーク共同】米国最大の日米交流団体ジャパン・ソサエティーはシンガー・ソングライター矢野顕子さんの公演を9月18日にニューヨークで主催する。日本の三味線奏者や米国のフォークシンガーと共演し、矢野さん独自のアレンジで日米に息づく民謡をつなぐ。米国建国250年を祝うイベントの一環として企画した。公演のタイトルは「ROOTED（根付く）」。前半