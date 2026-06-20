「目的地が少しずつ近づいてくる――この瞬間だけは、息をのむ」――飛行機が着陸態勢に入り、雲を抜けた先に広がる美しく青い海や街並み。そんな旅のハイライトを切り取ったInstagramの投稿が「また旅に出たくなる」「見ているだけで涙が出そう」と3万件を超える“いいね”を集め、反響を呼んでいます。【写真】着陸直前…窓から見えた宮古島の青い海と街並み投稿主はInstagramで「50代旅行/ひとり旅」と題し、旅の記録を発信して