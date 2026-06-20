20年連れ添った愛車との別れ、そして新たな出会い2026年6月14日、富士スピードウェイ（静岡県）にて「ランドクルーザーフェスジャパン2026」が開催されました。2026年に開催された同イベントでは、1691台の新旧トヨタ「ランドクルーザー」が集った、まさに日本最大級の“ランクルの祭典”です。国際レーシングコースを駆け抜けるパレードランをはじめ、カスタムパーツの出展やオフロード同乗体験、ステージイベントなど盛りだ