NHK連続テレビ小説『風、薫る』。6月22日放送の第61話では、りん（見上愛）と直美（上坂樹里）らが看護婦として働き始める。 参考：『風、薫る』小林虎之介が再登場も“バチバチの三角関係”に恋心に鈍感な朝ドラあるある 朝ドラ第114作目となる本作は、明治時代の医療看護の世界を舞台に、トレインドナースを目指す2人の女性の成長を描くバディドラマ。 りんと虎太郎（小林虎之介）が再会した第60話。 第61話