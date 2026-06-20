２０年前に財政破綻を表明した北海道夕張市。２０２６年度末には３５３億円にも上る借金をすべて返済する予定です。この２０年間でマチや住民の暮らしはどう変わったのか、夕張のイマを取材しました。 ２０年前に財政破綻を表明地域の商店…訪れる客は激減 （競り）「本年もお買い上げよろしくお願いします。それでは始めます！５８０万円！！」あまりの高値にどよめきが起きた札幌の市場。２玉５８０万円で競り落とされ