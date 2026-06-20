＜マイヤーLPGAクラシック2日目◇19日◇ブライスフィールドCC（ミシガン州）◇6611ヤード・パー72＞米国女子ツアーの第2ラウンドが終了した。海外メジャー「KPMG全米女子プロ」の前哨戦には、日本勢は12人が出場。5人が決勝ラウンドに進出した。【写真】スマイル・シンデレラの片りん？シブコの高校時代日本勢トップは竹田麗央。1イーグル・6バーディ・2ボギーの「66」をマークし、トータル7アンダー・6位タイにつけた。勝みな