＜日本女子アマチュア選手権 Presented by カープレミア 最終日◇19日◇北海道ブルックスカントリークラブ（北海道）◇6578ヤード・パー72＞首位でスタートし、ナショナルチームの赤のユニフォームに身を包んだ最終組の2人は、優勝に手が届かなかった。廣吉優梨菜（福岡第一高2年）が2位で岩永杏奈（大阪桐蔭高3年）が3位。表彰式では、逆転優勝でトロフィーを掲げる同じナショナルチームの長澤愛羅（日本ウェルネススポーツ大1年