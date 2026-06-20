「ベースボール・アメリカ誌」は、MLBが提示したドラフト改革案に対し、現場のスカウトたちから強い反発が出ていると報じている。MLB案はドラフトを現行20巡から12巡へ縮小し、契約金を大幅に削減。指名権トレードや完全固定契約金制度を導入する一方、最大の変更として高校生の指名資格を完全に廃止する内容だ。 同誌が匿名で取材したスカウトたちの反応は、大学監督たちの歓迎ムードとは対照的に、圧倒的に否定的だった。「何