【その他の画像・動画等を元記事で観る】Netflxにて第1クールが世界独占配信中、そして2026年6月18日より待望の第2クールが配信開始となった大人気アニメ『刃牙道』のEDテーマである三代目 J SOUL BROTHERSの新曲「KATANA」が配信開始となった。今シリーズは、現世に蘇った天下無双・宮本武蔵が、愚地独歩、烈海王、渋川剛気ら地下闘技場の戦士たちを華麗に斬り伏せ、「開始（はじ）まるぞ徳川。戦だ」と不敵に言い放つ緊迫のシー