【その他の画像・動画等を元記事で観る】石ノ森章太郎がライフワークとして描き続けた代表作『サイボーグ009』。この度、キービジュアルが解禁。併せて配信日と配信プラットフォームが決定した。解禁されたキービジュアルは、世界の平和を陰から支えてきた009/島村ジョーらゼロゼロナンバーサイボーグたちと、彼らに代わり新たなる力で世界を変えようと結成された、N009/グラビトン率いる「ネメシス」の面々が勢揃いした、豪華で緊