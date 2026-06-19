【その他の画像・動画等を元記事で観る】2026年7月29日発売の七森中☆ごらく部15周年記念したRemixアルバム『YURUYURI Remix Album ゆるゆりみっくす♪♪』の収録曲とジャケット写真が解禁された。本作では、TVアニメ『ゆるゆり』シリーズのOP・EDを中心に七森中☆ごらく部の名曲たちが収録され、クラブミュージックや、チル、ポップスなど多様なアプローチで、七森中☆ごらく部の楽曲を多角的に楽しめるアルバムとなっている。CD