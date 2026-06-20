メ～テレ（名古屋テレビ） 栃木県で行われた将棋の棋聖戦五番勝負の第2局は、7連覇をめざす藤井聡太六冠が勝って開幕2連勝です。 今期の棋聖戦五番勝負は、藤井六冠にタイトル戦初登場の服部慎一郎七段が挑戦しています。 第2局は19日、栃木県日光市で、服部七段の先手で始まりました。 攻めあぐねる服部七段に対し、徐々に攻勢を強めた藤井六冠が80手で勝利しました。 「中盤戦は形勢をどう見るかかなり難し