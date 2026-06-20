メ～テレ（名古屋テレビ） 19日、東海道新幹線の全線で、一時運転見合わせとなり約14万人に影響がでました。 ＪＲ東海によりますと19日午後5時40分ごろ、静岡県の浜松駅で線路に人が立ち入り博多行きの「のぞみ」と接触しました。 乗客にけがはありませんでした。 この影響で東海道新幹線は全線で一時運転を見合わせ、約3時間後に再開しましたが14万人に影響がでました。 事故は、金曜日の帰宅時間を直撃しＪ