ダンスボーカルユニット・新しい学校のリーダーズのKANONさん（24）が2026年6月13日、自身のインスタグラムを更新。いつもと雰囲気の違うミニ丈のワンピ姿を披露した。エレガントなムードでKANONさんは、ブラウンのミニ丈ワンピを着こなしてグリーンのバッグを持ち、さまざまなポーズをとる様子を投稿した。インスタグラムに投稿された動画では、髪の毛をアップスタイルにして、白い襟がデザインされたブラウンのミニ丈ワンピース