『週刊SPA! 6月23･30日合併特大号』は6月16日に発売！ 美女地図：天使のオフタイム 『週刊SPA! 6月23・30日合併特大号』が6月16日に発売。人気企画「美女地図」に、ソロアイドルとして活躍する“えごちゃん”こと江籠裕奈がカムバックを果たした。 江籠裕奈 ©撮影／岡本武志ヘアメイク／円谷歩美スタイリング／筒井葉子(PEACEMONKEY) 今回は「天使の休息」をテーマに、彼女の束